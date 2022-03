McDonald’s fecha temporariamente seus 850 restaurantes na Rússia

No último domingo (06), o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, criticou a empresa pela falta de posicionamento

A empresa fast-food McDonald’s decidiu, nesta terça-feira (08), fechar temporariamente as suas 850 lojas na Rússia. Desde mais cedo, a companhia estava sendo pressionada pelos investidores a decidir sobre sua permanência no país.

No último domingo (06), o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, criticou a empresa pela falta de posicionamento.

“Estamos chateados em ver que companhias como a Coca-Cola e o McDonald’s permanecem na Rússia e continuam fornecendo seus produtos. É simplesmente ir contra os princípios morais básicos continuar trabalhando e ganhando dinheiro na Rússia. Esse dinheiro está encharcado com sangue ucraniano”, disse em entrevista à CNN.

Além do McDonald’s, a global de comésticos L’Óreal anunciou o fechamento de todas as suas lojas no país. Ainda assim, a fábrica próxima a Moscou continuará ativa.

A fábrica, inaugurada em 2010, fabrica xampus, corantes, produtos de higiene e para bebês. Segundo o grupo, todos os investimentos industriais e publicitários foram suspensos no país.