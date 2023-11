Manhã de votação tem clima tranquilo em Buenos Aires

A votação acontece até as 18h, acrescentando os eleitores que entrarem na fila até esse horário

JÚLIA BARBON

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Poucas filas e um clima tranquilo marcam o início das eleições neste domingo de sol e temperatura amena em Buenos Aires. Em uma escola de Belgrano, bairro de classe média alta na capital, apenas uma das mesas tinha espera curta para entrar na urna.

A professora aposentada María Belén González, 78, era uma das que esperava para exercer seu voto em papel, arriscando um palpite: “Viu que os dois candidatos começam com a letra M? Não que eu queira, mas acho que vai ganhar o que vem primeiro no alfabeto”, dizia ela, cuidadosa, se referindo a Massa.

Refletindo um clima comum na população, ela opina que as duas opções são igualmente difíceis. “Mas acho que o outro [Milei] foi muito perdido ou despreparado para o debate [do último domingo (12)]. Sempre dizem que não tem muito efeito, mas eu acho que pode ter”, afirmou.

Abertura da urnas

Os colégios eleitorais foram abertos, e 35 milhões de argentinos começam a ir às urnas para escolher entre o peronista Sergio Massa e o ultraliberal Javier Milei. No primeiro turno, em 22 de outubro, o ministro da Economia saiu na frente com 36,7% dos votos válidos, contra 30% do deputado e economista.

A votação acontece até as 18h, acrescentando os eleitores que entrarem na fila até esse horário. Massa votará às 11h30 em Tigre, cidade vizinha a Buenos Aires da qual foi prefeito, enquanto Milei irá às 12h30 à Universidade Tecnológica Nacional, no bairro de Almagro, na capital.

Os primeiros resultados parciais serão divulgados a partir das 21h no site da Direção Nacional Eleitoral (Dine) da Argentina. Espera-se uma votação tranquila, apesar de acusações de fraude nos últimos dias por parte da aliança política de Milei, A Liberdade Avança, que não fez denúncias formais.

Nesta segunda (20) é feriado no país (Dia da Soberania Nacional), o que pode afetar a participação do eleitorado. No primeiro turno, 77,7% das pessoas habilitadas a votar compareceram às urnas, o segundo índice mais baixo dos últimos 40 anos.