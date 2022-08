Maior incêndio do ano provoca fuga de moradores na Califórnia

Mais de 2.000 moradores receberam ordem para abandonar suas casas, de acordo com o Serviço de Emergência da Califórnia (OES)

O maior incêndio registrado desde o início do ano na Califórnia obrigou milhares de pessoas a abandonar suas residências, depois de destruir casas e devastar o terreno seco do estado, afetado no domingo por ventos fortes e tempestades elétricas.

O incêndio McKinney permanecia fora de controle na Floresta Nacional de Klamath, norte da Califórnia, informou o Departamento Florestal e de Proteção contra Incêndios, depois de atingir mais de 51.000 acres perto da cidade de Yreka.

Este é o maior incêndio na Califórnia em 2022.

O governador do estado da costa oeste dos Estados Unidos, Gavin Newsom, declarou estado de emergência no sábado e advertiu que o as chamas “destruíram casa e ameaçavam infraestrutura crítica”.

O fogo se “intensificou e propagou por combustíveis secos, condições de seca extrema, temperaturas elevadas, ventos e tempestades elétricas”, afirmou Newsom em um comunicado.

Mais de 2.000 moradores receberam ordem para abandonar suas casas, de acordo com o Serviço de Emergência da Califórnia (OES), principalmente no condado de Siskiyou.

Quase 650 pessoas trabalhavam para tentar controlar o fogo, segundo o Grupo Nacional de Coordenação de Incêndios Florestais.

Nos últimos dias, a Califórnia e outras áreas da região oeste dos Estados Unidos foram afetadas por grandes incêndios de rápida propagação.

