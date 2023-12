Maduro recorre a Putin em meio à crise com Guiana e EUA

IGOR GIELOW

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, decidiu recorrer ao seu maior aliado externo, Vladimir Putin, em meio à crescente crise com a Guiana.

Maduro está sendo esperado em Moscou no domingo (10) ou na segunda (11), onde deverá encontrar-se com o presidente russo no Kremlin. A viagem traz a Rússia, adversária dos EUA, para dentro da crise na América do Sul.

O objetivo é simbólico, de mostrar apoio à ditadura de Caracas em meio a uma crise provocada pelo governo de Maduro, que no domingo (3) promoveu um plebiscito visando anexar a região guianense de Essequibo, que corresponde a 70% do território do país vizinho.

A área é disputada desde o século 19 pela Venezuela e há uma arbitragem determinada pela ONU sobre o caso, mas o interesse venezuelano cresceu após a descoberta de uma reserva quase equivalente à brasileira de petróleo no mar junto a seu litoral, em 2015. O início da exploração pela americana ExxonMobil, em 2019, tem se revertido em um aumento brutal no PIB da pequena Guiana.

Na terça (5), Maduro anunciou passos para anexar Essequibo, ao arrepio da lei internacional. Divulgou um novo mapa venezuelano, incorporando a região, nomeou um general como governador regional e disse que a petroleira estatal do seu país iria conceder licenças de exploração dos recursos do vizinho.

A retórica atende a necessidades eleitorais: Maduro enfrenta pressão para liberar a oposição para concorrer nas eleições presidenciais de 2024, e o baixo comparecimento (50% oficialmente) ao plebiscito demonstrou a necessidade de galvanizar apoio -e Essequibo é um tema que une até a oposição ao governo.

A Guiana, que é um nanico militar com apenas 3.400 soldados, denunciou a ilegalidade do movimento e se colocou em alerta total. Países da região, como o Brasil, instaram as partes a dialogar e evitar uma escalada. Os EUA, que já haviam tratado da crise com Georgetown antes do plebiscito, resolveram ser menos sutis.

Nesta quinta (7), Washington anunciou que patrocinou uma manobra militar na Guiana, com o sobrevoo de aeronaves pela região. Tudo foi divulgado pela diplomacia, não pelo Departamento de Defesa, dando o caráter de tiro de advertência ao movimento -que, de todo modo, acabou por ajudar o jogo retórico de Maduro.

Na Casa Branca, o porta-voz da área de segurança nacional, John Kirby, anunciou o “apoio inabalável” à soberania guianense. Agora é a vez de o ditador, munido do argumento dúbio sobre a interferência americana, dado que é ele quem quer tomar terra do vizinho, dar seu troco.

A visita do ditador em si já vinha sendo discutida desde o começo do ano, dado que a Venezuela tem relações próximas com a Rússia desde os anos de Hugo Chávez (1954-2013) no poder, quando o país virou grande cliente militar de Moscou. Mas o momento é outro.

Ela foi costurada em 16 de novembro pelo chanceler venezuelano, Yván Gil Pinto, que visitou seu colega Serguei Lavrov em Moscou. Àquela altura, contudo, o plebiscito já estava marcado. Ambos os diplomatas não tocaram no assunto na entrevista coletiva que concederam.

Nesta sexta, contudo, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia fez seu primeiro comentário sobre a crise, e foi apaziguador. Segundo a porta-voz Maria Zakharova, Moscou pede que tanto Venezuela, quanto Guiana, “se abstenham de ações em Essequibo que possam prejudicar as partes”.

Putin não tem muito a perder, desde que fique na retórica. O líder russo, que confirmou nesta sexta (8) que irá disputar novamente a Presidência no ano que vem, está desde a invasão da Ucrânia de 2022 em conflito aberto com o Ocidente, EUA à frente.

No passado, o Kremlin sinalizou apoio ao regime chavista enviando bombardeios estratégicos Tu-160, usados em ataques nucleares, para patrulhas na região, mas ficou nisso. A fala de Zakharova sugere um tom conciliador.

Diplomatas russos comentavam, na semana passada, que não haveria interesse de Moscou em uma guerra de fato -Putin já tem problemas demais na Ucrânia e, de forma secundária, com seus interesses no Oriente Médio devido à guerra entre Israel e o Hamas.

Por outro lado, ponderam aí militares brasileiros, um conflito regional no quintal estratégico dos EUA seria um diversionismo a se explorado por Moscou. O Exército, contudo, duvida que Maduro vá às vias de fato com a Guiana, apesar de ter uma força de 123 mil homens bem equipada com material russo, como caças Sukhoi Su-30, e chinês.

O motivo é justamente a possibilidade de um envolvimento americano na crise. Há questões geográficas importantes: um assalto a Essequibo teria de ser anfíbio e aerotransportado, salvo na remota hipótese de Maduro querer entrar em guerra com o Brasil, usando o território de Roraima para cercar a região vizinha.

Isso seria necessário porque uma invasão por terra não seria possível pela mata fechada que caracteriza quase todo o território. Apesar do temor do governo brasileiro de Maduro fazer algo imprevisível, um conflito direto com o Brasil não está no radar do Itamaraty.

Pelo sim, pelo não, o governo Lula (PT) enviou o assessor Celso Amorim a Caracas para expressar suas reservas aos movimentos bélicos, e o presidente tem repetido que não aceitará guerra. A Defesa adiantou a expansão de suas forças em Boa Vista (RR), mas é algo demorado e mais simbólico.

A ampliação da crise para o palco da Guerra Fria 2.0 explicita as limitações do Brasil como líder regional. Para Lula, há ainda o agravante de a ditadura chavista ser aliada de primeira hora sua e do PT, dificultando o papel de mediador isento.