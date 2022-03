Macron culpa Putin e diz que não há guerra entre Ocidente e Rússia

Segundo ele, o que acontece hoje “não é um conflito entre o Ocidente e a Rússia, como alguns gostariam que acreditássemos”

O presidente da França, Emmanuel Macron, disse nesta quarta-feira (2) que a guerra entre Rússia e Ucrânia é fruto de uma visão revisionista da Europa. “[O presidente russo Vladimir] “Putin escolheu a guerra sozinho e de maneira deliberada”.

Segundo ele, o que acontece hoje “não é um conflito entre o Ocidente e a Rússia, como alguns gostariam que acreditássemos”.

Macron reforçou que a França não tem intenção de entrar em guerra contra os russos e criticou uma das justificativas dadas pelo Kremlin para invadir a Ucrânia. “Esta guerra não é uma luta contra o nazismo, isso é uma mentira.”

O presidente francês ainda elogiou os russos que têm participado de protestos contra o governo de Putin e afirmou que tem conversado com o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, além de manter contato com seu homólogo russo “para buscar incansavelmente convencê-lo a desistir das armas, para evitar ao máximo o contágio e a ampliação do conflito”.

No discurso desta quarta, o francês também defendeu que a Europa busque alternativas para o fornecimento de gás russo, com o objetivo de diminuir a dependência que os europeus têm com a Rússia.