Lula põe em dúvida comportamento da oposição na Venezuela e faz paralelo com Bolsonaro

MARIANNA HOLANDA

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) colocou em dúvida, nesta quarta-feira (6), o comportamento da oposição na Venezuela. Questionado se o pleito no país vizinho, governado pelo ditador Nicolás Maduro, será justo, Lula fez uma comparação com Jair Bolsonaro (PL), sem citá-lo nominalmente. “Se o candidato da oposição tiver o mesmo comportamento do nosso aqui [Bolsonaro], nada vale”, declarou.

Maduro recrudesceu nas últimas semanas a repressão contra opositores na Venezuela. Além de a Justiça inabilitar a principal opositora, María Corina Machado, Maduro anunciou recentemente a expulsão de funcionários da agência da ONU de direitos humanos do país. Em outra medida, mandou tirar do ar o sinal do canal alemão Deutsche Welle. A emissora havia veiculado denúncias contra o alto escalão do regime.

A Comissão Nacional Eleitoral da Venezuela confirmou na terça-feira (5) que o país terá eleições para presidente no dia 28 de julho, data em que nasceu Hugo Chávez, líder do país até sua morte, em 2013 -o dia escolhido para o anúncio, por sua vez, é a data em que Chávez morreu.