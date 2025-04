Lula e Janja irão ao funeral do papa Francisco em Roma

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai comparecer ao funeral do papa Francisco, que morreu nesta segunda-feira (21) em decorrência de um AVC (acidente vascular cerebral) e insuficiência cardíaca, segundo o Vaticano.

O petista viajará a Roma acompanhado da primeira-dama Rosângela Silva, a Janja. A comitiva completa deve ser anunciada pelo Palácio no Planalto nesta terça-feira (22).

A data da viagem ainda não está confirmada e depende da definição do protocolo das solenidades pelo Vaticano, informou a Secom (Secretaria de Comunicação Social) da Presidência.

O corpo do pontífice deve ser levado na próxima quarta (23) à Basílica de São Pedro para que o público possa prestar suas homenagens ao papa Francisco. A decisão da data, assim como outros detalhes do sepultamento, caberá ao camerlengo -cargo atualmente ocupado pelo irlandês americano Kevin Joseph Farrell.

“O traslado dos restos mortais do Santo Padre para a Basílica do Vaticano, para a veneração de todos os fiéis, poderá ocorrer na manhã de quarta-feira, 23 de abril de 2025, de acordo com os arranjos que serão determinados e comunicados amanhã [terça, 22], após a primeira Congregação dos Cardeais”, antecipou o diretor do escritório de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni.

Mais cedo, em nota, Lula declarou luto oficial de sete dias no Brasil pela morte do papa. “A humanidade perde hoje uma voz de respeito e acolhimento ao próximo. O papa Francisco viveu e propagou em seu dia a dia o amor, a tolerância e a solidariedade que são a base dos ensinamentos cristãos”, disse o presidente.

O chefe do Executivo também ressaltou a atuação do pontífice com relação ao tema das mudanças climáticas. “Criticou vigorosamente os modelos econômicos que levaram a humanidade a produzir tantas injustiças. Mostrou que esse mesmo modelo é que gera desigualdade entre países e pessoas”, acrescentou.

“E sempre se colocou ao lado daqueles que mais precisam: os pobres, os refugiados, os jovens, os idosos e as vítimas das guerras e de todas as formas de preconceito.”

Em 2005, durante seu primeiro mandato, Lula foi ao funeral do papa João Paulo II acompanhado dos ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e José Sarney.

Na época, a comitiva brasileira contou com a primeira-dama Marisa Letícia, os presidentes Renan Calheiros (Senado), Severino Cavalcanti (Câmara dos Deputados) e Nelson Jobim (Supremo Tribunal Federal), além do chanceler Celso Amorim.