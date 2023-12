Lula convida países do Mercosul para serem parceiros do G20

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convidou os países do Mercosul a serem parceiros do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo e cuja presidência passou para o Brasil na semana passada. O convite foi feito durante o discurso do chefe do Planalto na reunião da cúpula do bloco, nesta quinta-feira (7), no Rio de Janeiro.

Lula classificou o Mercosul como um “espaço estratégico de coordenação para temas globais” e afirmou que gostaria de ter os países do bloco ativos na COP30, marcada para novembro de 2025 em Belém, no Pará.

“Em dois anos, o Brasil vai sediar a COP30 e eu espero que todos vocês estejam participando ativamente, que é a primeira vez na história que a Amazônia vai falar dela própria”, disse Lula.

Ele completou: “Nós vamos fazer, possivelmente, a mais importante reunião. E eu quero contar com o apoio a e participação de vocês. Porque nós vamos ter dezenas e dezenas de reuniões, de muitos ministérios e de muitos temas. Vocês sabem que todos os colegas do Mercosul e da América do Sul são nossos convidados”.

Lula afirmou ainda que a presidência brasileira do G20 seguirá três diretrizes voltadas para combate à desigualdade, sustentabilidade e reforma da governança global.

“Vocês sabem que o nosso lema é ‘Construir um mundo justo e um planeta sustentável’. A nossa presidência do G20 terá três linhas de ação para estruturar o trabalho do grupo: primeiro, a inclusão social e o combate à fome e à pobreza; segundo, transição energética e desenvolvimento sustentável; e terceiro, a reforma da governança global”, afirmou Lula.