Lula agradece ao emir do Qatar por ajuda na repatriação de brasileiros que estavam em Gaza

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Em viagem ao Oriente Médio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta quinta-feira (30) com o emir do Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani, e o agradeceu pela mediação dos diálogos entre Israel e o Hamas na guerra iniciada em 7 de outubro.

O presidente brasileiro mencionou os esforços do Qatar pelo cessar-fogo. Também agradeceu ao emir pela ajuda na repatriação de brasileiros que ficaram encurralados na Faixa de Gaza.

“Encontrei o emir do Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani, em Doha. Entre os assuntos, as relações comerciais e de investimento crescentes entre Brasil e Qatar e a paz no mundo. Agradeci o emir pelo seu grande esforço pelo cessar-fogo e libertação de reféns entre Israel e Hamas, e a ajuda dele na liberação dos brasileiros em Gaza”, escreveu Lula na plataforma X.

Um grupo com 32 brasileiros que estava retido em Gaza chegou a Brasília no último dia 12, após mais de um mês de imbróglios e angústia.

Na ocasião, o presidente brasileiro prometeu manter esforços para retirar outros cidadãos do país e seus familiares que continuam no território palestino.

Assim, o líder petista busca angariar apoio nos pleitos de repatriação. A diplomacia brasileira já tem esboçada uma nova lista com 86 nomes de pessoas para serem retiradas da faixa por meio da fronteira com o Egito.