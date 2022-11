Lixo espacial chinês cai no Pacífico e fecha parte do espaço aéreo da Europa

Um pedaço do foguete Longa Marcha 5B Y4 que estava em direção à Terra de forma descontrolada caiu nesta sexta-feira, 4, no Oceano Pacífico

Um pedaço do foguete Longa Marcha 5B Y4 que estava em direção à Terra de forma descontrolada – e provocou, inclusive, o fechamento de parte do espaço aéreo de países europeus – caiu nesta sexta-feira, 4, no Oceano Pacífico às 7h01 no horário de Brasília, informou o Departamento de Defesa dos Estados Unidos.

Desde que a China lançou o foguete, em 31 de outubro, para transportar o laboratório Mengtian à estação espacial Tiangong, os sistemas de vigilância espacial dos EUA (Usspacecom) e da União Europeia (EUSST) acompanhavam a reentrada na atmosfera terrestre do CZ-5B, um pedaço de lixo espacial de cerca de 20 toneladas e 30 metros de comprimento que era a parte central do Longa Marcha 5B Y4.

Depois de circundar a Terra várias vezes e sobrevoar a Península Ibérica, o objeto, enfim, caiu no Oceano Pacífico. É normal que detritos caiam na Terra após o lançamento das missões espaciais, mas não tão grandes como esse. Por esta razão, nos últimos dias, o EUSST e o Usspacecom trocaram dados para tentar estimar o ponto e o tempo do impacto.

À 0h de Brasília, “havia a possibilidade de que o objeto pudesse cair em território espanhol” e, por esta razão, foi decidido restringir o tráfego aéreo em alguns aeroportos espanhóis, explicou à agência EFE Jorge Lomba, chefe do Departamento Espacial do Centro para o Desenvolvimento da Tecnologia Industrial da Espanha (CDTI). França, Chipre e Portugal tomaram depois a mesma decisão e suspenderam o tráfego aéreo por mais de uma hora.

Por fim, no início da manhã desta sexta-feira, foi descartado que o objeto pudesse cair na Europa – e as restrições de tráfego aéreo foram revogadas.

Com a chegada do módulo Mengtian, a estação espacial chinesa está agora completa e deverá funcionar por cerca de 15 anos, orbitando a cerca de 400 quilômetros da Terra. Em 2024, é provável que ela se torne a única estação espacial do mundo se a Estação Espacial Internacional for aposentada, como planejado.

Críticas

Quando os foguetes caem na Terra, a maioria queima na reentrada na atmosfera, embora grandes pedaços possam sobreviver. A China foi criticada no passado por permitir que seus foguetes caíssem na Terra sem controle. Em julho, os restos de um foguete chinês caíram no mar de Sulu, nas Filipinas, levando Washington a repreender Pequim por não compartilhar informações sobre a descida do objeto potencialmente perigoso.

Estadão Conteúdo