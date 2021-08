Líder do Talibã culpa os EUA pelo caos no aeroporto de Cabul

“Reina a paz e a ordem em todo o país, mas há caos somente no aeroporto de Cabul”, disse Amir Khan Mutaqi, um dirigente talibã

Um líder talibã responsabilizou, neste domingo (22), os Estados Unidos pelo caos no aeroporto da capital do Afeganistão, Cabul, onde milhares de afegãos tentam desesperadamente pegar um avião e fugir do país.

“Estados Unidos, com todo seu poder e seus meios (…), fracassaram em impor ordem no aeroporto. Reina a paz e a ordem em todo o país, mas há caos somente no aeroporto de Cabul”, disse Amir Khan Mutaqi, um dirigente talibã.

“Isso deve acabar o mais rápido possível”, acrescentou.

Uma semana após a tomada de poder dos talibãs, milhares de afegãos aterrorizados tentam fugir do país, agravando a tragédia no aeroporto de Cabul, onde Estados Unidos e seus aliados foram incapazes de lidar com o enorme número de pessoas que tentam pegar os voos de evacuação.

O ministério da Defesa britânico informou neste domingo a morte de sete pessoas em meio ao caos do aeroporto, sem dar detalhes sobre como essas mortes aconteceram.

A rede britânica Sky News divulgou no sábado imagens de pelo menos três corpos cobertos com um plástico branco fora do aeroporto e seu repórter Stuart Ramsay disse que as pessoas estavam sendo esmagadas e outras “desidratadas e aterrorizadas”.

