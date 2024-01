Líder do grupo rebelde Houthi zomba de Joe Biden

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O líder do grupo rebelde Houthi zombou do presidente americano Joe Biden.

Abdul-Malik al-Houthi afirmou que Biden é um “idoso que tem dificuldade para subir as escadas de um avião”. Ele também criticou o americano por “viajar 14 mil km para atacar aqueles que tentam apoiar o povo oprimido de Gaza”.

A fala acontece após um novo bombardeio dos EUA contra alvos Houthi no Iêmen. O grupo tem organizado ataques a navios no Mar Vermelho para pressionar Israel a suspender o bloqueio a Gaza. “Nada, nem todas as ameaças, mísseis e pressão, mudará nossa posição”, diz Abdul-Malik.

O líder houthi diz ser “uma grande honra e benção confrontar diretamente a América”. Ele minimizou o impacto dos ataques americanos dizendo que só serviriam para melhorar a tecnologia do seu exército e tecnologia naval.

Ele insistiu que os ataques a navios ligados a Israel, ou que viajam a portos israelenses, só acabariam com o fim do bloqueio a Gaza. “Os palestinos têm direto a ajuda aérea, terrestre e marítima sem quaisquer obstáculos”.

O presidente Biden admitiu a repórteres que os bombardeios americanos não impediram os ataques houthis no Mar Vermelho. “Eles estão impedindo os Houthis? Não. Eles vão continuar? Sim”.

Nesta semana, os EUA decidiram reinserir o grupo Houthi em sua lista de terroristas globais. Eles tinham sido removidos da lista em 2021 por Biden para permitir o envio de ajuda ao Iêmen.