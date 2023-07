Libertados 16 funcionários policiais sequestrados no México

Ao vê-los chegar, seus familiares correram para abraçá-los entre gritos e lágrimas de emoção pela surpresa de sua chegada

Um grupo de 16 policiais sequestrados desde a última terça-feira no estado de Chiapas, no sul do México, foi libertado na sexta-feira (30), informaram as autoridades locais.

“Quero informar ao povo de Chiapas e do México que os 16 companheiros sequestrados da SSyPC (Secretaria de Segurança) foram libertados esta tarde”, tuitou o governador de Chiapas, Rutilio Escandón, enquanto as emissoras de televisão locais transmitiam ao vivo o reencontro entre os libertados e suas famílias.

Os funcionários da polícia, que não são agentes, mas realizam trabalhos administrativos, chegaram andando à sede da Secretaria de Segurança de Chiapas, onde seus familiares fizeram uma manifestação para exigir que os sequestrados fossem trazidos com vida.

Ao vê-los chegar, seus familiares correram para abraçá-los entre gritos e lágrimas de emoção pela surpresa de sua chegada, segundo imagens das emissoras Foro TV e Milenio.

Por mensagens de vídeo lidas pelos detidos, os sequestradores exigiram a destituição, ou renúncia, de três chefes de polícia de Chiapas. Eles acusam o trio de ter sequestrado uma mulher, supostamente em cumplicidade com outro grupo armado ilegal.

Os 16 trabalhadores retornaram “sãos e salvos” e “todos estáveis” de saúde, informou posteriormente a secretária de Segurança local, Gabriela Zepeda, que atribuiu sua libertação à operação que mobilizou mil agentes de segurança e utilizou aviões e drones.

O presidente Andrés Manuel López Obrador qualificou a libertação dos reféns como “uma notícia muito boa” e enviou “um abraço aos familiares” durante um evento no estado do México.

