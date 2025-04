Legisladores dos EUA visitam El Salvador por migrante deportado por engano

AFP



Uma delegação de quatro legisladores democratas dos Estados Unidos visita El Salvador para pressionar pelo retorno do migrante salvadorenho Kilmar Ábrego García, preso neste país após ser deportado por engano por Washington.

Na semana passada, o senador democrata Chris Van Hollen visitou El Salvador com o mesmo propósito e, depois de muito esforço, conseguiu encontrar com Ábrego García, que chegou deportado em 16 de março junto com 238 venezuelanos e outros 22 salvadorenhos. O governo de Donald Trump os acusa de serem criminosos, mas sem fornecer provas.

“Queremos ter certeza de que Kilmar está vivo. Queremos ter certeza de que ele tenha acesso a um advogado”, disse o representante Yassamin Ansari (do Arizona) em um vídeo em sua conta no X.

“Estamos aqui para libertar Kilmar Ábrego García”, disse sua colega Maxine Dexter (Oregon) em outro vídeo postado no X.

A delegação também inclui Maxwell Frost (Flórida) e Robert Garcia (Califórnia).

O governo salvadorenho é um aliado fundamental de Trump em sua política de linha dura contra a migração. Em pouco mais de um mês, El Salvador recebeu 288 deportados, 252 deles venezuelanos, que foram presos.

O governo Trump reconheceu que a expulsão de Ábrego García foi devido a um “erro administrativo”, mas se recusou a readmiti-lo, alegando que ele é membro da gangue MS-13, que Washington declarou uma organização “terrorista” global.

Ábrego García disse ao senador Van Hollen que inicialmente foi expulso em Cecot, um mega presídio para membros de gangues, mas depois foi transferido para uma penitenciária no departamento de Santa Ana, no oeste do país.

A juíza americana Paula Xinis diz que as “provas” do governo Trump contra Ábrego García “baseiam-se apenas em seu boné do Chicago Bulls, um moletom com capuz e uma alegação vaga e não corroborada de um informante de que ele pertence” à filial da MS-13 em Nova York, “onde ele nunca morreu”.

A magistrada pediu aos governos dos Estados Unidos e de El Salvador que devolvessem o migrante que vivia em Maryland, mas nenhum dos dois eventos.