Justiça argentina condena bispo a 4 anos e meio de prisão por abuso sexual e decreta sua detenção

O bispo foi condenado como “autor do crime de abuso sexual continuado e agravado por ter sido cometido por um ministro do culto religioso”

Um bispo argentino, considerado próximo do papa Francisco, foi sentenciado nesta sexta-feira (4) a quatro anos e seis meses de prisão efetiva por abuso sexual contra dois seminaristas, por um tribunal da cidade de Oran (noroeste), que decretou sua detenção imediata.

de 57 anos, que estava presente no tribunal, foi condenado como “autor do crime de abuso sexual continuado e agravado por ter sido cometido por um ministro do culto religioso”, no julgamento que começou há duas semanas na cidade de Oran (1.700 km ao norte de Buenos Aires), informou um comunicado do Judiciário de Salta.

© Agence France-Presse