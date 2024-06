Juíza americana diz que Assange é um ‘homem livre’ após acordo de admissão de culpa

O fundador do WikiLeaks, Julian Assange (L), e seu advogado Barry Pollack deixam o Tribunal Federal dos EUA na Comunidade das Ilhas Marianas do Norte em Saipan, Ilhas Marianas do Norte, em 26 de junho de 2024, depois que Assange se declarou culpado de uma única acusação de conspiração para obter e divulgar informações de defesa nacional. – Um juiz dos EUA libertou Julian Assange em 26 de junho, num acordo judicial que põe fim a anos de drama jurídico para o fundador do WikiLeaks, há muito procurado por Washington por revelar segredos militares. (Photo by Yuichi YAMAZAKI / AFP)