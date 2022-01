Jovem é flagrada jogando filho recém-nascido em lixeira nos EUA; veja vídeo

Em depoimento, a jovem afirmou que não sabia que estava grávida e que entrou em pânico e por isso jogou a criança fora

Jovem de 18 anos foi presa na cidade de Hobbs, no Novo México, Estados Unidos, após ser flagrada jogando um bebê recém-nascido em uma lixeira. O crime aconteceu na última sexta-feira (7) e a mulher foi detida nesta segunda-feira (10).

A criança foi encontrada por um casal que passava próximo ao local e ouviu o choro vindo do lixo. De acordo com os oficiais, o bebê foi encontrado enrolado em uma toalha rosa e ensanguentado e foi levado ao hospital.

No vídeo, é possível ver Alexis Avila, a mãe do bebê, estacionando o carro e arremessando o bebê na lixeira antes de fugir. Ela foi encontrada horas depois pela placa do veículo e presa por tentativa de homicídio e abuso infantil.

Segundo a nota oficial, a jovem afirmou que “entrou em pânico e não sabia o que fazer ou para quem ligar após dar à luz”, já que não sabia que estava grávida. Então, ela começou a cortar o cordão umbilical, enrolou o bebê em uma toalha e jogou ele dentro do lixo antes de começar a “dirigir por aí”. Segundo a polícia, o recém-nascido está em situação estável.

Vídeo do momento em que a mulher joga o recém-nascido na lixeira: