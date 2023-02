Jill Biden beija marido de Kamala Harris durante discurso de Joe Biden nos Estados Unidos

Apesar do gesto, as pessoas ao redor pareceram não se importar com o ocorrido, e continuaram com a salva de palmas

Um momento no mínimo curioso aconteceu durante um discurso de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, na noite da última segunda-feira (8). Isso porque Jill Biden, a primeira-dama do país, trocou um beijo com o marido de Kamala Harris, vice-presidente americana. Na gravação, é possível ver que Jill percorre uma fileira e acena para diversos convidados. Quando chega a vez de Douglas Emhoff, os dois se cumprimentam com as mãos mas, logo em seguida, trocam um beijo na boca. Leia também Senado decide retomar comissões para MPs e retira poder de Lira

Apesar do gesto, no mínimo diferente, entre os políticos, as pessoas ao redor pareceram não se importar com o ocorrido, e continuaram com a salva de palmas.