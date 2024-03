Itamaraty condena ataque a tiros contra palestinos

“A humanidade está falhando com os civis de Gaza. E é hora de evitar novos massacres”, disse o Itamaraty mostrando indignação com os ataques

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil divulgou nota nesta sexta-feira (1) falando acerca do ataque contra palestinos que buscavam ajuda humanitária no norte da Faixa de Gaza.

Na ocasião, mais de 100 pessoas foram mortas e mais de 750 feridas por tiros, pisoteio ou atropelamento. O governo fez duras críticas ao bombardeio: “Trata-se de uma situação intolerável, que vai muito além da necessária apuração de responsabilidades pelos mortos e feridos de ontem”.

O governo federal fez duras críticas ao presidente de Israel e pediu para que a comunidade internacional tome medidas para proteger os moradores da Faixa de Gaza. “O governo Netanyahu volta a mostrar, por ações e declarações, que a ação militar em Gaza não tem qualquer limite ético ou legal. E cabe à comunidade internacional dar um basta para, somente assim, evitar novas atrocidades. A cada dia de hesitação, mais inocentes morrerão”

“A humanidade está falhando com os civis de Gaza. E é hora de evitar novos massacres”, disse o Itamaraty mostrando indignação com as medidas tomadas por Israel.

Ao fim da nota, o governo se solidarizou com as 30 mil mortes, sendo elas 12 mil de crianças.