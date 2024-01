Israel: Netanyahu rejeita duas demandas fundamentais do Hamas para acordos de cessar-fogo

Durante um evento hoje, no território ocupado da Cisjordânia, Netanyahu prometeu novamente que a guerra não terminará sem “vitória absoluta”

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rejeitou duas exigências fundamentais feitas pelo Hamas durante as negociações indiretas de cessar-fogo, dizendo que não retirará tropas do exército da Faixa de Gaza nem libertará milhares de palestinos presos.

Durante um evento hoje, no território ocupado da Cisjordânia, Netanyahu prometeu novamente que a guerra não terminará sem a “vitória absoluta” de Israel sobre o Hamas.

Enquanto isso, forças israelenses trabalhando à paisana mataram três palestinos em um ataque a um hospital na Cisjordânia, onde a violência aumentou desde o início da guerra em Gaza. As forças armadas de Israel afirmaram que os militares entraram no hospital Ibn Sina, na cidade de Jenin, e atiraram em três homens que o Hamas reivindicou como membros. Os militares disseram que os homens estavam usando o hospital como esconderijo e que pelo menos um deles estava planejando um ataque.

O Ministério da Saúde da Palestina disse que as forças israelenses abriram fogo dentro das enfermarias do hospital e pediu que a comunidade internacional interrompa as operações israelenses nos hospitais. Em Gaza, a guerra de Israel contra o Hamas já matou mais de 26 mil palestinos, a maioria deles mulheres e menores de idade, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza. O ministério não faz distinção entre mortes de civis e de combatentes.

Estadão Conteúdo