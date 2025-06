Israel informa que bombardeou sul da Síria em resposta a disparos de projéteis

O Exército de Israel afirmou nesta terça-feira que bombardeou o sul da Síria em resposta ao disparo de dois projéteis contra o seu terrritório, que caíram em áreas não habitadas. O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, acusou o presidente sírio de ser responsável pelo ataque.

A agência de notícias oficial síria Sana informou que houve ataques “dirigidos contra a bacia de Yarmuk”. Já a ONG Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH) citou bombardeios israelenses contra terras agrícolas na província de Deraa, sem mencionar vítimas, e ressaltou que drones sobrevoavam aquela região.

Katz acusou o presidente sírio, Ahmed al-Sharaa, de ser “diretamente responsável por qualquer ameaça ou disparo dirigido contra o Estado de Israel”. “Haverá uma resposta completa em breve”, advertiu.

A Síria negou envolvimento nos disparos de projéteis e responsabilizou atores que buscam “desestabilizar a região”. O país afirmou que “nunca foi nem será uma ameaça para ninguém na região”, em comunicado da chancelaria divulgado pela Sana.

A Síria ressaltou que “a prioridade absoluta no sul do país é ampliar a autoridade do Estado e pôr fim à presença de armas fora do âmbito das instituições oficiais”.

Síria e Israel estão tecnicamente em guerra desde 1948.

