Israel e Nova Zelândia aprovam venda de spray nasal contra Covid

Nesta segunda-feira (22), Israel e Nova Zelândia aprovaram temporariamente a venda do spray nasal que pode ajudar na prevenção da transmissão da Covid-19.

Vale Lembrar que não é o mesmo spray nasal que está em negociação com o governo brasileiro, que é desenvolvido em Israel. Em entrevista à CNN, a assessoria do laboratório disse que o Brasil está negociando o tratamento errado e que o spray desenvolvido por eles é mais desenvolvido e apresenta melhores resultados do que o EXO-CD24.

Após a cloroquina, o EXO-CD24 virou a mais uma aposta de Jair Bolsonaro na contenção da doença. Uma comitiva presidencial foi enviada a Israel, no início de março. Um acordo foi fechado entre os governos para que as últimas fases de teste aconteçam no Brasil.

A empresa que desenvolve o spray liberado na Nova Zelândia, SANOtize e o Fundo dos Hospitais Ashford e St Peter’s do NHS (sistema de saúde inglês), de Surrey, no Reino Unido contataram que o produto é um tratamento antiviral efetivo e pode ajudar na prevenção da transmissão. Além disso, pode diminuir os dias de infecção e reduzir a gravidade dos sintomas.