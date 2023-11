Israel diz ter matado comandante regional do Hamas responsável por mísseis antitanques

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) disseram ter matado Ibrahim Abu-Maghsib, comandante sênior do grupo terrorista Hamas que seria responsável pelas operações de mísseis guiados antitanques na Faixa de Gaza.

“Ele dirigiu e realizou vários lançamentos de mísseis antitanques contra civis israelenses e soldados das IDF”, diz comunicado divulgado por Israel nesta quinta (9).

Maghsib teria sido morto em um ataque aéreo. Nas redes sociais, o porta-voz militar israelense Daniel Hagari divulgou um vídeo da ação.

Desde que a guerra contra o Hamas começou, no último dia 7, as forças israelenses anunciaram ter matado várias lideranças do Hamas.