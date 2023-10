Israel diz ter encontrado 1.500 corpos de combatentes do Hamas

O porta-voz militar Richard Hecht disse aos jornalistas que as forças de segurança haviam “mais ou menos restaurado o controle da fronteira”

Aproximadamente 1.500 corpos de combatentes do Hamas foram encontrados em Israel e na Faixa de Gaza, informou o exército nesta terça-feira (10), que continua bombardeando o enclave palestino em retaliação ao ataque mortal lançado no sábado.

“Por volta de 1.500 corpos de combatentes do Hamas foram encontrados em Israel e ao redor da Faixa de Gaza”, disse o porta-voz militar Richard Hecht aos jornalistas, acrescentando que as forças de segurança haviam “mais ou menos restaurado o controle da fronteira” com Gaza.

“Desde ontem à noite, sabemos que ninguém entrou”, mas “as infiltrações ainda podem ocorrer”, disse o porta-voz.

O exército “quase completou” a evacuação de todas as comunidades ao redor da fronteira, acrescentou Hecht.

O braço armado do movimento islâmico palestino Hamas, que governa a Faixa de Gaza, lançou no sábado uma grande ofensiva que deixou mais de 900 mortos em Israel, incluindo centenas de civis.

Em resposta, Israel está realizando bombardeios sistemáticos e destrutivos na Faixa de Gaza, que já causaram a morte de pelo menos 687 pessoas, incluindo civis e crianças.

Conflito Hamas-Israel tem mais de 187.500 deslocados internos na Faixa de Gaza

A guerra entre o movimento islâmico palestino Hamas e Israel forçou o deslocamento de mais de 187.500 pessoas dentro da Faixa de Gaza desde sábado, informou o Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários das Nações Unidas (OCHA).

“O número de pessoas deslocadas aumentou consideravelmente na Faixa de Gaza, subindo para mais de 187.500 desde sábado. A maioria está abrigada em escolas da UNRWA” (a agência da ONU para refugiados palestinos), disse um porta-voz da OCHA, Jens Laerke, à imprensa nesta terça-feira (10).

