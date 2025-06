Irã nega plano de obter arma nuclear, mas diz ter direito de enriquecer urânio para fins civis

O porta-voz do ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei, afirmou que o país não tem planos de obter armas nucleares, mas reforçou que os iranianos possuem o direito de enriquecer urânio para fins civis. “Deixamos claro nas últimas duas ou três décadas que não buscamos armas nucleares. Nunca houve enriquecimento em nível militar no Irã”, declarou em entrevista à agência RT.

Baghaei chamou de “perigosos” os ataques dos EUA e de Israel contra instalações nucleares do país persa e rejeitou acusações israelenses de que o Irã estaria desenvolvendo armas nucleares em segredo.

“Consultem os relatórios da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) e me mostrem uma única evidência de que o programa nuclear iraniano se desviou de fins pacíficos. É um fato que ele continua totalmente pacífico”, mencionou ele. “Os EUA estão oferecendo uma interpretação extremamente perigosa do Tratado de Não Proliferado Nuclear de que países em desenvolvimento não têm direito de usar energia nuclear para fins pacíficos. Isso é inaceitável para qualquer membro responsável do tratado”, argumentou ao voltar a defender o enriquecimento de urânio com finalidades civis.

