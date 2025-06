Democrata favorito à prefeitura de NY recusa rótulo de ‘comunista’ dado por Trump

NOVA YORK, NOVA YORK – 24 DE JUNHO: A candidata à prefeitura de Nova York, a deputada estadual Zohran Mamdani (D-NY), discursa com apoiadores durante um encontro na noite da eleição no The Greats of Craft LIC, em 24 de junho de 2025, no bairro de Long Island City, no distrito de Queens, na cidade de Nova York. Mamdani foi anunciada como vencedora da indicação democrata para prefeita em um pleito disputado nas primárias para a prefeitura da cidade, que escolherão o sucessor do prefeito Eric Adams, que concorre à reeleição por uma chapa independente. Michael M. Santiago/Getty Images/AFP (Foto de Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)