Irã insiste em exportações de petróleo em meio a negociações por acordo nuclear

Hossein Amirabdollahian disse que o Irã quer que a próxima rodada de negociações se concentre em sua indústria de petróleo

O Irã insistiu nesta segunda-feira, 27, que os Estados Unidos e seus aliados se comprometam a autorizar Teerã a exportar seu petróleo enquanto as negociações para restaurar o acordo nuclear são retomadas em Viena. Comentários do ministro das Relações Exteriores iraniano, Hossein Amirabdollahian, sinalizam que o Irã está pressionando sua posição antes das negociações, que têm lutado para avançar e foram suspensas no início deste mês, após uma rodada marcada por tensões sobre novas demandas de Teerã.

Em entrevista a repórteres em Teerã, Amirabdollahian disse que o Irã quer que a próxima rodada de negociações se concentre em sua indústria de petróleo atingida por sanções.

O objetivo é chegar “ao ponto em que o petróleo iraniano seja vendido facilmente e sem barreiras e seu dinheiro chegue às contas bancárias do Irã”, disse ele.

Paralelamente, nesta segunda-feira, o porta-voz do Ministério do Exterior iraniano, Saeed Khatibzadeh, disse que seria “intolerável” o Ocidente exigir qualquer coisa de Teerã além do cumprimento do acordo original.

O Irã insiste que seu programa nuclear é pacífico. Mas as medidas nucleares significativas do país alarmaram rivais regionais e potências mundiais. Diplomatas alertaram que o tempo está se esgotando para restaurar o acordo.