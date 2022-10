Investigação prévia sobre vazamento de gasodutos da Rússia indica sabotagem

Em declaração separada, o promotor sueco Mats Ljungqvist disse que “apreensões foram feitas na cena do crime e agora serão investigadas”

A agência de segurança doméstica da Suécia disse nesta quinta-feira (6) que sua investigação preliminar dos vazamentos de dois gasodutos russos no Mar Báltico “reforçou as suspeitas de que teriam sido resultado de sabotagem”. O Serviço de Segurança Sueco disse que a sonda confirmou que “detonações” causaram grandes danos aos gasodutos Nord Stream 1 e Nord Stream 2 na semana passada. As autoridades disseram que foram registradas explosões quando os vazamentos na Suécia e na Dinamarca surgiram pela primeira vez.

A agência não deu detalhes sobre sua investigação. Mas, em declaração separada, o promotor sueco Mats Ljungqvist disse que “apreensões foram feitas na cena do crime e agora serão investigadas”. Ljungqvist, que liderou a investigação preliminar, não identificou as provas apreendidas. Agora que a investigação inicial foi concluída, será colocado um bloqueio em torno dos oleodutos da Suécia.

Na semana passada, explosões submarinas romperam o Nord Stream 1 e Nord Stream 2, em dois locais na Suécia e dois na Dinamarca. Os gasodutos foram construídos para transportar gás natural russo para a Alemanha.

Estadão conteúdo