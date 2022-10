Governadores reforçam apoio a Bolsonaro no 2º turno

O encontro começou com o presidente exaltando os números de seu governo e mostrando que a economia estava em crescimento

Na manhã desta quinta-feira (6), outros três governadores se encontraram com Bolsonaro em Brasília para reforçar apoio a ele no 2º turno: Ronaldo Caiado (GO), Mauro Mendes (MT) e Coronel Marcos Rocha (RO). Os dois primeiros já foram reeleitos governadores de seus estados, e o político de Rondônia disputa o 2º turno com o candidato Marcos Rogério, do PL – partido de Bolsonaro.

O encontro começou com o presidente exaltando os números de seu governo e mostrando que a economia estava em crescimento e o desemprego em queda. “O mundo sem o Brasil passa fome. O agro faz sucesso no mundo todo. Também falamos sobre as pautas conservadoras, a defesa da família, a liberdade, o respeito ao próximo e o ressurgimento do patriotismo”, completou ele antes de repassar a fala para os governadores.

Caiado, reeleito no Goiás com 51,81% dos votos, foi o primeiro a falar: “Sou um homem de formação democrática. O povo goiano me elegeu no 1º turno, e em nome deles, venho aqui declarar apoio à reeleição de Bolsonaro por motivos claros”.

Segundo o governador goiano, o primeiro mandato dele e do Brasil foi de combate à corrupção, sempre com respeito ao dinheiro público. Para finalizar, Caiado afirmou que o segundo mandato, tanto dele como de Bolsonaro, terá como objetivo romper o ciclo de pobreza.

Depois foi a vez de Mauro Mendes, governador reeleito no Mato Grosso com 68,45% dos votos. “O Brasil já está acelerando a economia, controlando a inflação e gerando milhares de empregos. Estamos numa janela de oportunidade para continuar caminhando ao futuro e não dar um passo para o rumo do passado. Por isso, eu, em nome da população do Mato Grosso, venho declarar apoio integral”. Ele finalizou a fala afirmando que essa será uma vitória do povo brasileiro sobre valores que não representam a maioria da população.

E para finalizar, Coronel Marcos Rocha, que obteve 38,88% dos votos e disputará o 2º turno contra Marcos Rogério, que ficou com 37,05%, também declarou apoio à reeleição de Bolsonaro. “Rondônia alcançou metas tremendas no agronegócio, na agricultura. Emprego e renda, oportunidades pra população de Rondônia, graças ao apoio do presidente. Por isso, conte com o nosso apoio”, completou.