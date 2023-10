Indicado republicano para presidência da Câmara dos EUA fracassa em obter maioria em votação

O deputado, um favorito da base republicana, viu mais de uma dúzia de legisladores republicanos se recusarem a apoiá-lo na votação

O deputado republicano Jim Jordan não conseguiu obter votos suficientes para ser eleito presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos na primeira votação, depois que mais republicanos do que o esperado se juntaram aos democratas na recusa de apoiá-lo, preparando a Câmara para outra rodada de votação e novas incertezas sobre o caminho a seguir. Nenhum candidato obteve maioria dentre os 435 deputados. Jordan obteve 200 votos.

O deputado, um favorito da base republicana e aliado do ex-presidente Donald Trump, viu mais de uma dúzia de legisladores republicanos se recusarem a apoiá-lo na votação na tarde de terça-feira. Os democratas votaram em seu indicado, o líder da minoria Hakeem Jeffries, que teve 212 votos, enquanto os resistentes republicanos espalharam seus votos entre outros legisladores republicanos.

A contagem mostrou os desafios enfrentados pelo indicado do Partido Republicano. Se Jordan prevalecesse, marcaria uma vitória tremenda da ala populista do partido sobre mais figuras do establishment e pró-governação, movendo um dos mais célebres agitadores da multidão para o topo da lista. Também levantaria novas questões sobre a capacidade dos republicanos de trabalharem com os democratas para aprovar projetos de lei críticos nos próximos meses.

Muitos republicanos permanecem céticos em relação à perspicácia de liderança da Jordan e irritados com seu caminho até o martelo, mas estão desesperados para unir o partido e conseguir um orador no lugar duas semanas depois que um grupo diferente de dissidentes republicanos depôs Kevin McCarthy (R., Califórnia), congelando qualquer ação na Câmara até que um novo líder seja eleito.

Estadão Conteúdo