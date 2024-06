Índia: desabamento em aeroporto de Nova Délhi mata uma pessoa e fere seis durante fortes chuvas

Uma parte de um dossel em um terminal de embarque do Aeroporto Internacional Indira Gandhi, em Nova Délhi, desabou na madrugada desta sexta-feira, 28, quando fortes chuvas atingiram a capital indiana, matando uma pessoa e ferindo outras seis, segundo as autoridades.

Todas as partidas de voos do Terminal 1 foram temporariamente suspensas enquanto as equipes de resgate removiam os escombros para resgatar as pessoas presas no local, informou a autoridade aeroportuária.

O colapso ocorreu no Terminal 1, usado para operações domésticas no principal aeroporto de Nova Délhi.

A sala de controle dos bombeiros informou que os feridos foram levados para um hospital. “Devido às fortes chuvas que caíram desde o início da manhã, uma parte da cobertura do antigo pátio de embarque” desabou por volta das 5h da manhã, do horário local, informou um comunicado da autoridade aeroportuária.

Além do teto, algumas vigas de suporte também desabaram, danificando carros na área de embarque e desembarque do terminal, informou a agência de notícias Press Trust of India (PTI).

Uma das seis pessoas feridas foi resgatada de um carro sobre o qual havia caído uma viga de ferro, informou a PTI.

O Ministro da Aviação Civil, K. Rammohan Naidu, disse que os socorristas estavam trabalhando no local e aconselhou as companhias aéreas a ajudar todos os passageiros afetados. “As operações de resgate continuam em andamento”, disse ele em um post na plataforma de mídia social X.

O terminal é um dos vários projetos inaugurados pelo primeiro-ministro Narendra Modi em março, antes das eleições gerais do país. (Com agências internacionais).

Estadão conteúdo