Incêndio em casamento deixa ao menos 100 mortos e 150 feridos no Iraque

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Ao menos cem pessoas morreram e outras 150 ficaram feridas em um incêndio durante um casamento em um salão de festas na província de Nínive, no norte do Iraque. As informações são do veículo estatal nesta terça-feira (26), citando fontes sanitárias.

O incidente aconteceu na manhã de quarta-feira (27) pelo horário local -noite de terça-feira (26) no Brasil, no distrito de Al-Hamdaniya.

Os serviços médicos da província de Nínive “listaram 100 mortos e mais de 150 feridos no incêndio em um salão de festas em Al-Hamdaniya”, informou a agência de imprensa oficial iraquiana INA, esclarecendo que se tratava de um balanço “preliminar”. Um porta-voz do Ministério da Saúde não confirmou esses números à AFP.

A noiva e o noivo estariam entre as vítimas, segundo a mídia local. Centena de pessoas estariam na cerimônia.

Informações iniciais apontam que o fogo atingiu o salão onde a festa ocorria depois que fogos de artifícios foram acesos durante a cerimônia. Painéis altamente inflamáveis na estrutura do espaço podem ter contribuído para a rápida expansão do fogo, informou a defesa civil do Iraque.

Ambulâncias e equipes médicas foram enviadas ao local pelas autoridades federais iraquianas e pelas autoridades do Curdistão iraquiano, segundo declarações oficiais. Abdul Amir al-Shammari, ministro do interior do Iraque, está se deslocando até a província para acompanhar as operações.

Vídeos divulgados nas redes sociais, que ainda não puderam ser verificados, mostram bombeiros escalando o espaço do salão em busca de sobreviventes.

O primeiro-ministro do Iraque disse às autoridades para “mobilizarem todos os esforços para fornecer ajuda às pessoas afetadas pelo infeliz incidente”, informou o gabinete em publicação no X, anteriormente conhecido como Twitter.