Incêndio atinge ponte que liga Rússia à Crimeia

Um incêndio de grandes proporções foi registrado na ponte Kerch, que liga a Rússia à Crimeia, neste sábado, 8, após um caminhão explodir e o fogo atingir um trem de carga que transportava combustível, conforme informaram as autoridades russas. A ponte, inaugurada em 2018, é o símbolo da anexação desta península ucraniana pela Rússia em 2014. A estrutura é essencial para o transporte de pessoas e mercadorias, mas também para o abastecimento de tropas russas que ocupam a Ucrânia.

De acordo com o Comitê Nacional Antiterrorista da Rússia (NAC), duas faixas de veículos foram danificadas, embora o arco da ponte, implantado sobre o Estreito de Kerch, não tenha sido afetado. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o momento da explosão e também os danos gerados à estrutura.

Momento da explosão na ponte da Crimeia que liga a península à Rússia, na noite de sexta-feira para sábado. As autoridades russas dizem não saber quando é que esta rota vital de reabastecimento estará de novo operacional. pic.twitter.com/ey5Skz0Ycd — geopol.pt (@GeopolPt) October 8, 2022

O Comitê ainda ressaltou que as circunstâncias da explosão ainda serão esclarecidas. Segundo dados preliminares do conselheiro do governador da Crimeia, Oleg Kryuchkov, não houve feridos ou mortos. O tráfego ferroviário e de automóveis foi suspenso na ponte e, como alternativa, as autoridades improvisaram um serviço de balsa pelo Estreito de Kerch, conforme informou o ministro interino dos Transportes, Nikolai Lukahsneko. A navegação no estreito não foi interrompida até o momento, assegurou a Agência Federal de Transporte Marítimo e Águas Interiores (Rosmorrechflot).

A ponte da Crimeia, que liga a Rússia à Crimeia pelo estreito de Kerch, está em chamas e uma secção tombou! Não se sabe ainda a origem disso. Através dessa ponte passa grande parte do material russo que abastece a frente de Kherson e Zaporizhzhia. Em breve mais informações! pic.twitter.com/I63Obf86i0 — Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) October 8, 2022

O presidente russo, Vladimir Putin, ordenou a criação de uma comissão governamental e instruiu o primeiro-ministro a criar uma comissão “para descobrir as causas do incidente e eliminar as consequências o mais rápido possível”, conforme comunicou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. Putin também determinou que os chefes do Ministério de Situações de Emergência e do Ministério dos Transportes da Rússia, Alexander Kurenkov e Vitaly Savelyev, fossem ao local de emergência na ponte da Crimeia.

Mais tarde, o Comitê de Investigação da Rússia anunciou a abertura de um processo penal para investigar um suposto “crime” envolvendo a explosão que causou o incêndio na ponte. “Membros do Comitê de Investigação da Rússia estão estabelecendo todas as circunstâncias do incidente e as pessoas envolvidas no crime”, escreveu a agência dependente do Kremlin, em seu canal oficial do Telegram.

Para o Kremlin, um ataque à ponte da Crimeia seria uma linha vermelha que não permitiria que passasse sem resposta, como repetiram em várias ocasiões a Presidência e o Ministério da Defesa. Em maio de 2018, Putin inaugurou a seção automobilística da ponte da Crimeia sobre o Estreito de Kerch, a mais longa da Europa, com seus 19 quilômetros, para quebrar o isolamento da península. No final de 2019, foi também inaugurada a linha ferroviária sobre a ponte, iniciativa condenada tanto pela Ucrânia como pelo Ocidente, que continuam a considerar a península como parte do território ucraniano. /EFE e AP