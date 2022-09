Imagens de satélite mostram filas de carros deixando a Rússia rumo a Geórgia e Mongólia

O Kremlin não previa uma diáspora tão acelerada, e o Ministério do Interior russo propôs, em resposta, limitar o tempo de estadia

Anunciada pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, na última quarta-feira (21), a mobilização parcial de reservistas para a Guerra da Ucrânia gerou uma espécie de êxodo de civis elegíveis ao serviço militar.

Imagens de satélite registradas no último domingo (25) mostram filas quilométricas de russos deixando o país, nas fronteiras do país com Mongólia e Geórgia.

As imagens foram capturadas pela Maxar, empresa americana de tecnologia aeroespacial, e indicam a movimentação de dezenas de milhares de pessoas deixando a Rússia.

Países vizinhos vêm registrando, desde a semana passada, um aumento na entrada de cidadãos russos. Aliado de Moscou, o governo do Cazaquistão relatou nesta terça-feira (27) a travessia de 98 mil russos nos últimos seis dias.

O mesmo ocorre na Geórgia, que, segundo o Ministério do Interior, passou a receber 10 mil russos por dia –eram de 5.000 a 6.000 no início da guerra. O governo, mais alinhado ao Ocidente na crise atual, não divulgou dados oficiais anteriores à invasão da Ucrânia.

Autoridades da Ossétia do Norte, porém, anunciaram a criação de um posto militar de mobilização para recrutar reservistas que tentarem a evasão. O território é um encrave separatista russo, separado da Geórgia desde a guerra ocorrida em 2008.

O fluxo acentuado nesses países pode ser atribuído ao fato de que cidadãos russos não precisam de vistos para cruzar a fronteira

O Kremlin não previa uma diáspora tão acelerada, e o Ministério do Interior russo propôs, em resposta, limitar o tempo de estadia no Cazaquistão sem passaporte a no máximo três meses –atualmente, basta apresentar um documento russo para receber a permissão.