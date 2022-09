Rússia expulsa diplomata japonês sob alegação de espionagem

O texto acrescentou que o diplomata também pagou por informações restritas sobre os efeitos das sanções dos países ocidentais a Rússia

O governo do Japão informou que um de seus diplomatas foi vendado e amarrado pelas autoridades russas na cidade de Vladivostok, antes de ser interrogado e depois ter 48 horas para deixar o país. O Serviço Federal de Segurança da Rússia comunicou que o diplomata, que chamou de cônsul Tatsunori Motoki, foi pego na segunda-feira (26) pagando informações confidenciais sobre a cooperação de Moscou com um país da região Ásia-Pacífico, de acordo com um comunicado publicado pela agência estatal de notícias russa Tass.

O texto da Tass acrescentou que o diplomata também pagou por informações restritas sobre os efeitos das sanções dos países ocidentais no Extremo Oriente da Rússia.

O ministro das Relações Exteriores do Japão, Yoshimasa Hayashi, disse que o governo de Tóquio foi informado na noite de segunda-feira que o diplomata havia sido declarado “persona non grata”, com 48 horas para deixar a Rússia.

“Não há absolutamente nenhuma evidência de que o referido funcionário do consulado tenha se envolvido em atividades ilegais como alegado pelo lado russo”, disse Hayashi. “O funcionário foi vendado, suas mãos e a cabeça inclinadas para baixo e foi levado imóvel e submetido a um interrogatório intimidante. É extremamente lamentável e inaceitável”, disse ele

Tóquio convocou o embaixador russo para protestar e Hayashi disse que o Japão consideraria uma nova resposta. O Japão aderiu às sanções internacionais contra a Rússia após a invasão da Ucrânia, levando a uma forte deterioração dos laços entre Tóquio e Moscou.

Estadão conteúdo