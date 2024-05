Homem com câncer ganha prêmio de R$ 6,7 bilhões em loteria dos Estados Unidos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Cheng Saephan, um homem de 46 anos com câncer e que reside no estado do Oregon, ganhou US$ 1,3 bilhão (R$ 6,7 bilhões) na loteria na segunda-feira (29). Este é o oitavo maior prêmio da história da loteria dos Estados Unidos.

“Como vou ter tempo para gastar todo esse dinheiro? Quanto tempo vou viver?”, disse Saephan, segundo a agência Associated Press. O homem, que recebeu o diagnóstico de câncer há oito anos, prometeu usar parte de sua nova fortuna para encontrar um bom médico e se mostrou aliviado por poder cuidar de sua família e saúde.

No início de abril, Saephan, sua esposa, Duanpen, 37, e a amiga Laiza Chao, 55, juntaram US$ 200 e compraram um lote de bilhetes de loteria em uma loja de conveniência.

Um dos bilhetes, aquele em que os números apostados foram 22, 27, 44, 52 e 69, superou a probabilidade de 1 em 292,2 milhões e premiou o grupo de amigos com o valor bilionário.

Saephan contou que na noite anterior à aposta escreveu os números em um papel, colocou-o embaixo do travesseiro e, antes de dormir, rezou para ter sorte. “Preciso de ajuda”, teria dito o homem em sua oração. “Não quero morrer ainda, a menos que tenha feito algo por minha família.”

Quando foi receber a quantia, Saephan demonstrou gratidão. “Quero agradecer a Deus por me dar este belo prêmio.”

Na cerimônia para receber o valor bilionário, segundo a Associated Press, uma faixa o identificava como Iu Mein, um grupo de agricultores do Sudeste Asiático que ajudaram militares americanos na guerra do Vietnã, fugiram para a Tailândia e, em seguida, estabeleceram-se nos EUA.

Saephan, segundo o britânico The Guardian, nasceu no Laos e morou na Tailândia até se mudar para os EUA em 1994. Na costa oeste americana, de acordo com o jornal local Oregon Live, Saephan conseguiu um emprego em que trabalha com peças de aviões. Quando soube que ganhou na loteria, o homem ligou para sua esposa e disse: “Você não precisa trabalhar agora.”