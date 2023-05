“Estamos investigando para saber se o motorista estava alcoolizado no momento do acidente”, disse o policial Martin Sandoval

Um homem atropelou e matou ao menos sete pessoas e deixou outras seis feridas neste domingo (7) no Texas, nos Estados Unidos. O atropelamento aconteceu perto de um abrigo de imigrantes e pessoas em situação de rua da cidade de Brownsville, que faz fronteira com o México.

De acordo com a polícia, imigrantes estão entre as vítimas. “Estamos investigando para saber se o motorista estava alcoolizado no momento do acidente”, disse o policial Martin Sandoval. As autoridades querem saber se o atropelamento foi acidental ou intencional.

O incidente acontece no momento em que os Estados Unidos se preparam para suspender a aplicação de uma norma sanitária utilizada durante a pandemia para expulsar migrantes na fronteira com o México.

A medida, conhecida como Título 42, foi criada no início da pandemia e permitiu às autoridades empregarem protocolos anticovid para impedir a entrada de milhões de migrantes em território americano -eles eram expulsos sem a chance de pedir asilo.

No último sábado (6), o Texas já havia sido cenário de outra tragédia. Um homem matou a tiros ao menos nove pessoas e feriu pelo menos outras sete em um shopping na cidade de Allen. De acordo com a polícia, o suspeito foi morto por um agente após começar a disparar do lado de fora do centro comercial.

O chefe do corpo de bombeiros da região, Jon Boyd, afirmou que seu departamento levou pelo menos nove vítimas com ferimentos a bala para hospitais, duas das quais morreram. Entre os feridos, três passaram por cirurgias de emergência e quatro estavam em condição estável, disse Boyd.

Ataques a tiros viraram comuns nos EUA. Em 2023, aconteceram ao menos 198, o maior número desde 2016, segundo a ONG Gun Violence Archive. Com mais armas de fogo que habitantes, o país tem a maior taxa de mortes por armas de fogo entre nações desenvolvidas: 49 mil em 2021, contra 45 mil em 2020.