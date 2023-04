Hipopótamo morre atropelado em rodovia na Colômbia

O animal de mais de uma tonelada ficou deitado na estrada, em uma área próxima a uma fazenda que pertenceu a Pablo Escobar

Um hipopótamo morreu ao ser atropelado na terça-feira à noite na rodovia Bogotá-Medellín da Colômbia, onde estes animais, um legado insólito do narcotraficante Pablo Escobar, são considerados uma espécie invasora, informou o corpo de bombeiros.

O animal de mais de uma tonelada ficou deitado na estrada, em uma área próxima a uma fazenda que pertenceu a Escobar, morto em dezembro de 1993 durante um tiroteio com a polícia, informou a comandante do corpo de bombeiros do município de Puerto Triunfo (noroeste), María Magdalena Pérez.

Escobar instalou uma pequena manada de hipopótamos em sua fazenda no fim da década de 1980.

A frente do caminhão envolvido no acidente ficou destruída. “Havia apenas um rapaz, está ileso”, disse Pérez.

Os bombeiros responderam a outro acidente de carro provocado por um destes mamíferos procedentes da África em dezembro. Este hipopótamo sobreviveu e escapou da área.

Após a morte de Escobar os animais foram abandonados e, com o passar dos anos, povoaram a região de Magdalena Medio – uma savana quente atravessada por rios e pântanos – até se tornarem uma manada de quase 150 hipopótamos.

O ministério do Meio Ambiente da Colômbia os declarou uma espécie invasora no ano passado, abrindo o caminho para uma eventual caça.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Especialistas alertam que sua reprodução fora de controle representa uma ameaça para a população e a fauna locais.

Em março, o governador do departamento de Antioquia – onde fica Puerto Triunfo – anunciou um plano para levar quase metade dos animais para santuários no México e na Índia.

A operação custaria 3,5 milhões de dólares e envolve o transporte dos hipopótamos por quase 150 quilômetros, por via terrestre, até o aeroporto internacional mais próximo.

© Agence France-Presse