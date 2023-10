Hezbollah e Israel voltam a trocar disparos na fronteira com Líbano

Ontem, o Exército israelense indicou que está bombardeando o território libanês “em resposta aos mísseis antitanque que atacaram seus soldados”

O movimento pró-Irã Hezbollah e Israel voltaram a trocar disparos nesta quarta-feira (11), depois de o grupo xiita ter lançado um ataque com mísseis, do sul do Líbano, em represália pela morte de três dos seus combatentes na segunda-feira em bombardeios israelenses.

Estes confrontos entre o Hezbollah e o Exército israelense começaram depois de o grupo islâmico palestino Hamas lançar no sábado uma ofensiva sem precedentes no sul de Israel, a partir da Faixa de Gaza, que deixou centenas de mortos em ambos os lados.

Em um comunicado, o Hezbollah disse que atacou “com mísseis teleguiados uma posição israelense” em frente à aldeia fronteiriça libanesa de Dhaira, “em resposta às agressões sionistas de segunda-feira” que causaram a morte de três de seus membros.

Ontem, o Exército israelense indicou que está bombardeando o território libanês “em resposta aos mísseis antitanque que atacaram seus soldados”.

Um jornalista da AFP nesta zona fronteiriça entre o norte de Israel e o sul do Líbano relatou ter ouvido fortes explosões.

O Hezbollah advertiu que haverá uma resposta “decisiva” aos ataques israelenses dirigidos contra o país e a segurança de seu povo, especialmente se esses bombardeios causarem “a morte de mártires”.

De acordo com a Agência Nacional de Informação (ANI), uma organização oficial libanesa, Israel bombardeou com artilharia, apoiada por drones, várias aldeias na fronteira, incluindo Dhaira e Yarin. A agência informou que estes ataques deixaram dois civis levemente feridos em Dhaira.

No dia seguinte à ofensiva surpresa do Hamas, em 7 de outubro, o Hezbollah afirmou que atacou posições israelenses, do Líbano, e esses confrontos continuaram nesta região.

© Agence France-Presse