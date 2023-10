Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 12 milhões

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo ou país ou pela internet

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.643 da Mega-Sena, realizado na noite dessa terça-feira (10), em São Paulo. O prêmio para o próximo concurso, no sábado (14), está acumulado em R$ 12 milhões. Veja os números sorteados: 02 – 10 – 29 – 31 – 56 – 59. A quina teve 39 apostas ganhadoras; cada uma vai pagar R$ 44.282,29. Já os 2.457 acertadores da quadra vão receber, individualmente, um prêmio de R$ 1.004,13. As apostas para o próximo sorteio podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo ou país ou pela internet. O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5. Com informações da Agência Brasil