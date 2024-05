Hamas diz ter aceito proposta de cessar-fogo em Gaza apresentada por Egito e Catar

O Hamas declarou, nesta segunda-feira (6), ter informado o Catar e o Egito que aceita a proposta apresentada por estes países para um cessar-fogo na Faixa de Gaza, devastada após sete meses de guerra.

“Ismail Haniyeh, chefe do escritório político do Hamas, conversou por telefone com o primeiro-ministro catari, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, e com o ministro egípcio de Inteligência, Abbas Kamel, e informou-lhes que o Hamas aprovou sua proposta de acordo de cessar-fogo” em Gaza, segundo um comunicado publicado na página do movimento islamista na internet.

Um alto dirigente do Hamas disse à AFP que “a bola está no campo de Israel”, que pode optar “entre aceitar o acordo de cessar-fogo de Israel ou colocar entraves no mesmo”.

Em Rafah, cidade no extremo sul da Faixa de Gaza onde o Exército israelense ordenou a evacuação de parte da cidade devido à iminência de uma operação militar, a multidão recebeu o anúncio do grupo islamista com alegria.

O povo “chora de emoção e há tiros para o alto para comemorar”, informou um correspondente da AFP.

