Hamas denuncia ‘encenação’ do Exército israelense em um hospital de Gaza

O Ministério da Saúde de Gaza, governada pelo Hamas, acusou Israel, nesta terça-feira (14), de ter realizado uma “péssima encenação”, ao anunciar que tinha “indícios” de que os comandos do movimento islamista mantiveram reféns em cativeiro em um hospital infantil de Gaza.

Na segunda-feira, o porta-voz do Exército israelense, Daniel Hagari, apareceu em um vídeo no qual afirmava estar no hospital infantil Al Rantissi, na cidade de Gaza, onde, segundo ele, as forças israelenses recolheram “indícios” de que os combatentes do Hamas teriam tomado pessoas como reféns, como uma mamadeira ou um pedaço de corda perto de uma cadeira.

“Não há sequer uma prova” nesse vídeo, respondeu o ministério da Saúde de Gaza, denunciando uma “péssima encenação”. “O invasor [israelense] pensa que a presença de fraldas em um hospital para crianças é uma prova excepcional, está rindo das pessoas”.

Em 7 de outubro, o Hamas cometeu um ataque em solo israelense no qual, segundo as autoridades de Israel, matou cerca de 1.200 pessoas, majoritariamente civis. Seus comandos também sequestraram cerca de 240 pessoas, que estão nas mãos do Hamas e de outros grupos armados palestinos.

Em represália, Israel bombardeia incessantemente desde então a Faixa de Gaza, onde também realiza desde 27 de outubro uma operação terrestre com o objetivo de “aniquilar” o movimento islamista, que governa o território palestino. Segundo o ministério da Saúde do Hamas, a ofensiva israelense já matou mais de 11.300 pessoas, sobretudo civis.

O hospital Al Rantissi, evacuado “pela ameaça das armas”, segundo o Ministério da Saúde do Hamas, está vazio.

Segundo Daniel Hagari, o Exército israelense descobriu uma “infraestrutura do Hamas no subsolo” desse estabelecimento, que serviria de “armazém”.

© Agence France-Presse