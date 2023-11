Hamas anuncia novo balanço de mais de 14.000 mortos na guerra de Gaza

Além disso, os bombardeios israelenses lançados em resposta ao ataque dos milicianos islamistas em Israel deixaram cerca de 33 mil feridos

O governo do Hamas, no poder na Faixa de Gaza, anunciou nesta terça-feira (21) que 14.128 pessoas morreram no território palestino desde 7 de outubro, quando começou a guerra entre Israel e o movimento islamista. Entre os mortos estão 5.840 menores e 3.920 mulheres, dizem autoridades do Hamas.

Além disso, os bombardeios israelenses lançados em resposta ao ataque dos milicianos islamistas em Israel deixaram cerca de 33 mil feridos, segundo a mesma fonte. O Ministério da Saúde do Hamas garantiu que dezenas de corpos foram encontrados nas ruas do norte da Faixa de Gaza e que é impossível contabilizá-los, devido aos intensos combates.

