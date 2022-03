Guerra na Ucrânia: Cidades ucranianas inteiramente devastadas no 7º dia de ataque russo

Locais como Borodyanka foram castigados com os bombardeios desta quarta-feira (2)

Os bombardeios russos desta quarta-feira (2) causaram destruição em grande parte da Ucrânia. Além da segunda maior cidade do país, Kharkiv, Chernihiv, Iphen e demais locais foram atingidos de forma arrebatadora.

“Até o momento, 10 pessoas foram retiradas dos escombros. O balanço provisório é de quatro mortos e nove feridos”, afirmaram os serviços de emergência de Kharkiv nas redes sociais.

Kharkiv é alvo de uma ofensiva das forças russas. Ao menos 20 pessoas morreram na terça-feira em bombardeios nesta cidade do leste do país.

Um Míssil atingiu um prédio residencial próximo a Prefeitura de Kharkiv, de acordo com Administração Estatal Regional de Kharkiv.

Escola em Saltivka, Kharkiv

Irpen como resultado do bombardeio matinal





Chernihiv, os resultados do bombardeio matinal

Zhytomyr é uma cidade ucraniana com cerca de 271 200 habitantes. A região é também um importante centro de transporte; localiza-se numa rota histórica que ligava Kiev com a Europa ocidental passando por Brest. Hoje liga Varsóvia com Kiev e Minsk com Izmail e outras importantes cidades ucranianas.

Em Zhytomyr, socorristas atuam em busca de vítimas dos bombardeios





Resultado de bombardeios na cidade de Zhytomyr

Em Severodonetsk, um jardim de infância foi alvo de disparos do exército russo. Segundo informações, cerca de dez pessoas se esconderam no porão, incluindo 8 crianças, durante os bombardeios.





Jardim de infância alvo de disparos do exército russo em Severodonetsk

A cidade de Borodyanka foi uma das mais castigadas com os bombardeios do sétimo dia de guerra no leste europeu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE