Guerra já causou mais de R$ 750 bilhões em danos à Ucrânia

A Guerra na Ucrânia ultrapassou os 390 dias e soma mais de US$ 143,8 bilhões, o equivalente a R$ 756,9 bilhões de perdas aos cofres ucranianos, segundo levantamento da Escola de Economia de Kiev (KSE) divulgado nesta quarta-feira, 22.

Financiado pelo governo do Reino Unido e com o apoio da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), o relatório analisou os principais setores impactados pelos ataques russos. Os três segmentos mais atingidos pela guerra são o parque habitacional, a infraestrutura e a indústria/empresas.

Em primeiro lugar, o parque habitacional supera 150 mil prédios residenciais danificados ou destruídos, que causaram US$ 53,6 bilhões (R$ 282,1 bilhões) em danos. As intentonas russas atingiram três prédios residenciais na quarta-feira, um em Zaporizhzhia e dois em Kiev.

Em segundo lugar está a esfera da infraestrutura, mais de 25 mil quilômetros de estradas estaduais e locais e 344 pontes e cruzamentos foram destruídos ou danificados. As perdas neste segmento são estimadas em US$ 36,2 bilhões (R$ 190,5 bilhões).

O terceiro setor mais prejudicado pela guerra envolve a indústria e empresas, no entanto, os pesquisadores reduziram a estimativa de perdas de US$ 13 bilhões (R$ 68,4 bilhões) em dezembro de 2022 para US$ 11,3 bilhões (R$ 59,4 bilhões) no final de fevereiro de 2023. “A queda ocorreu devido à reavaliação da situação das empresas após o recebimento de informações atualizadas sobre os resultados dos danos aos ativos após o bombardeio”, explica o relatório.

Com as constantes explosões às instituições de ensino, como a desta quarta-feira, em Kiev, a educação também foi uma área bastante impactada pela guerra. As perdas nesse setor aumentaram em cerca de 30 vezes em comparação com os cálculos de dezembro, passando de US$ 300 milhões (R$ 1,5 bilhão) para US$ 8,9 bilhões (R$ 46,8 bilhões).

‘A Rússia pagará’

O relatório é uma iniciativa do projeto ‘A Rússia pagará’, uma plataforma que estimula cidadãos, empresários e organizações a relatarem os danos materiais causados pela guerra. “Conte-nos sobre suas perdas – faça a Rússia pagar”, diz o site.

O projeto foi implementado pelo Instituto KSE (um centro analítico da Escola de Economia de Kiev) em parceria com o Gabinete do Presidente da Ucrânia, o Ministério da Economia, o Ministério da Reintegração dos Territórios Temporariamente Ocupados e o Ministério das Infraestruturas da Ucrânia.

Com os registros dos danos, o projeto se configura como um grande banco de dados que categoriza e analisa as perdas materiais. Diversos órgãos apoiam a iniciativa, entre eles, a Transparência Internacional.

Estadão Conteúdo