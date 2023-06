Governo dos EUA divulga déficit fiscal de US$ 240 bilhões para maio

Com isso, o déficit fiscal do país chegou a aproximadamente US$ 1,2 trilhão

O governo dos Estados Unidos gastou US$ 240 bilhões a mais do que recebeu de receita em maio deste ano – um déficit US$ 174 bilhões maior do que no mesmo mês de 2022.

Com isso, o déficit fiscal do país chegou a aproximadamente US$ 1,2 trilhão. A quantia é muito maior do que o déficit de US$ 426 bilhões registrado pelo governo americano nos primeiros oito meses do ano fiscal anterior.

O déficit federal tem crescido neste ano fiscal porque os gastos do governo são maiores e as receitas fiscais menores se comparados aos valores registrados no mesmo período do ano passado.

Estadão conteúdo