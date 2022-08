Governo Biden dá parecer favorável a venda de mísseis Javelin ao Brasil

O impasse na venda havia sido revelado pela agência de notícias Reuters na segunda-feira (8)

Thiago Amâncio

Washington, EUA

O Departamento de Estado dos EUA aprovou nesta terça-feira (9) a venda de mísseis Javelin ao Brasil, pedido que estava travado há meses em Washington devido a preocupações de parlamentares americanos com a postura do presidente Jair Bolsonaro (PL).

O governo do Brasil tenta comprar 222 mísseis Javelin do tipo FGM-148 e 33 lançadores de mísseis, além de treinamento, sistemas de simulação, assistência técnica e outros equipamentos e serviços relacionados às armas. O contrato é estimado em US$ 74 milhões.

“Esta venda proposta apoiará a política externa e os objetivos de segurança nacional dos Estados Unidos para melhorar a segurança de um importante parceiro regional, que é uma força importante para a estabilidade política e para o progresso econômico na América do Sul”, diz comunicado divulgado pela Agência de Cooperação em Segurança, do Departamento de Defesa dos EUA.

“A proposta de venda melhorará a capacidade do Exército Brasileiro de enfrentar ameaças futuras, aumentando sua capacidade antiblindagem. O Brasil não terá dificuldade em absorver essas armas em suas forças armadas. A proposta de venda desses equipamentos e suporte não alterará o equilíbrio militar básico da região”, diz a agência, que ressalta ainda que não haverá impacto no sistema de defesa dos EUA.