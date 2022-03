Google tem falha global em serviço de computação em nuvem nesta terça-feira

O Nubank informou que enfrentou apenas uma “oscilação temporária” e a operação foi rapidamente normalizada

O Google informou que seu serviço de computação em nuvem teve um falha global nesta terça-feira, 8, atingindo um “pequeno número de clientes”. Empresas como Spotify, Nubank e Discord tiveram instabilidade de acesso durante o período da tarde, e são usuários do serviço do Google que passou por uma pane temporária.

Na página de status do serviço de computação em nuvem do Google, o problema foi reportado em horário próximo ao de uma instabilidade global de acesso ao serviço de músicas Spotify – especialmente, no aplicativo da empresa para celulares.

O problema no serviço do Google começou às 15h07 e ainda estava sob investigação perto das 17h. O Spofity ficou instável, deixando alguns usuários sem acesso, por volta das 15h30 e voltou ao normal cerca de uma hora depois.

O Nubank informou que enfrentou apenas uma “oscilação temporária” e a operação foi rapidamente normalizada.

No site DownDetector, o serviço de nuvem da AWS, da americana Amazon, também teve relatos de instabilidade na tarde desta terça-feira.

Os serviços voltaram ao funcionamento normal na noite desta terça-feira.

Estadão Conteúdo