Girafa rara, sem manchas, nasce em zoológico nos Estados Unidos

A fêmea tem a cor marrom. O nascimento de girafas com essa característica é considerado muito raro na natureza

FRANCISCO LIMA NETO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Uma girafa rara, sem manchas, nasceu no Brights Zoo, na cidade norte-americana de Limestone, no estado do Tennessee.

A fêmea tem a cor marrom. O nascimento de girafas com essa característica é considerado raro. O nascimento no dia 31 de julho chamou atenção de publicações em vários países e nas redes sociais.

Luan Henrique Morais, biólogo e mestre em conservação da fauna, do Zoológico de São Paulo, a aparência rara é fruto de uma alteração genética.

“Casos assim, nas girafas, são muito raros. Quando o animal nasce com algum problema, sem mancha, como o tigre branco que é a mesma espécie do tigre laranja, ou a onça preta que é a mesma espécie da onça-pintada, isso são alterações nos genes dos animais que levam a essa mudança no padrão de cor”, explica.

Segundo o biólogo, as padronagens dos animais têm uma função.

“Cada girafa tem um padrão de mancha que a gente consegue diferenciar um animal do outro, como também as zebras, os tigres. Elas têm a função também de proteção. As manchas ajudam o animal a se esconder na floresta, no habitat onde vivem. No caso de uma zebra, por exemplo, ajuda a confundir a visão dos leões”, diz.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O zoológico abriu votação na internet para escolher o nome da girafa. São quatro opções com seus respectivos significados:

Kipekee – Única

Firyali – Incomum ou Extraordinária

Shakiri – Ela é a mais bonita

Jamella – Uma grande beleza



A girafa, em vez de ostentar as manchas, é lisa e tem a cor marrom – Cortesia/Brights Zoo

A votação, que tem recebido participações de pessoas de várias partes do mundo, segue até o dia 4 de setembro, quando os votos serão contabilizados e o nome será anunciado.

O zoo aproveitou a grande atenção gerada pelo nascimento do animal para pedir que as pessoas se envolvam em atividades de conservação das girafas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Se você gostaria de se envolver em ajudar girafas na natureza, visite Save Giraffes Now, quanto mais de nós apoiarmos essas organizações que trabalham na natureza, melhor. Queremos garantir que as gerações futuras tenham a oportunidade de ver esses animais maravilhosos no futuro”, divulgou o zoo nas redes sociais.