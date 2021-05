Países também informaram que irão priorizar discussões para expandir a produção e o compartilhamento de vacinas contra a covid-19 no mundo

Os ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do G7 afirmaram que problemas globais como as mudanças climáticas requerem soluções coordenadas. Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, 28, após uma reunião, os países também informaram que irão priorizar discussões para expandir a produção e o compartilhamento de vacinas contra a covid-19 no mundo.

“O G7 tem um papel fundamental na promoção, habilitação e apoio à transição para mercados de commodities e cadeias de abastecimento sustentáveis”, diz um trecho do documento. Os ministros e presidentes de BCs também consideraram que o desmatamento é uma ameaça global.

Segundo o comunicado, eles se comprometeram a trabalhar com os ministérios do Meio Ambiente dos países, inclusive no contexto de acordos comerciais, para compartilhar práticas de mitigação do risco climático.

O documento também indica que os países do G7 reforçaram o compromisso em continuar a impulsionar o comércio global. “Apoiamos cadeias de suprimentos abertas, diversificadas, seguras e resilientes na fabricação de produtos essenciais e vacinas para covid-19 e seus componentes”, afirmam os ministros e presidentes de BCs ao saudar o convênio Covax.

Estadão Conteúdo